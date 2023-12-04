Disney больше не будет сообщать о сборах фильма «Капитан Марвел 2»
Компания Disney сообщила, что из-за снижения кассовых сборов фильма «Капитан Марвел 2» она больше не будет публиковать их.
Спустя четыре недели после премьеры, картина собрала 197 миллионов долларов по всему миру. На данный момент, у фильма самые низкие сборы за всю истории Marvel. Disney также признала провал фильма и одна из проблем, по мнению компании, пандемия COVID-19.
«Капитан Марвел 2» до сих пор показывают в кинотеатрах, однако сильных прибавок дохода ожидать не стоит. Например, за прошедшие выходные фильм набрал 2,4 миллиона долларов.
Премьера фильма состоялась 10 ноября 2023 года. В релизный показ картина собрала 46 миллионов долларов в Северной Америке. Со временем сборы только падали. Что касается оценок, то фильм оценили низко как критики, так и зрители.