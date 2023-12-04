На телевидении выходит сериал "Букины" - продолжение ситкома "Счастливы вместе"

"Вообще, Гена, как и другие персонажи, не должен был измениться. Мировоззрение персонажей, за которое их полюбили зрители, остается прежним. Но у Гены произошел некий карьерный рост - из продавца он стал директором магазина, а совладельцами бизнеса стали все члены его семьи, включая внучку. А еще он отрастил бороду! Бородатым я был еще до того, как много лет назад приступил к роли Гены, но авторы сериала попросили меня ее сбрить, а сейчас бороду удалось отстоять. Но галстук Гены и офисная рубашка все еще при нем".