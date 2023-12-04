На телевидении выходит сериал "Букины" - продолжение ситкома "Счастливы вместе"
На телевидении состоится премьера сериала "Букины" - продолжения популярного ситкома "Счастливы вместе". Любимая миллионами зрителей семья из Екатеринбурга вернется на экраны в расширенном составе. Фанатов ждет перезагрузка истории в новом формате и современном жанре.
За производство отвечает продакшн братьев Андреасян, в режиссерском кресле - Андрей Никифоров ("Умная Маша", "Оливье").
События сериала "Букины" развернутся через 10 лет после последнего появления героев на экране. За это время Ромка (Александр Якин) и Светка (Дарья Сагалова) успели выпорхнуть из родительского гнезда во взрослую жизнь, а Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева) - поменять легендарную двухэтажную квартиру на загородный дом - недострой с покосившимся забором. На новом месте Букиных ждут соседи - зажиточный стоматолог-интеллигент Валера (Максим Лагашкин) вместе с женой Катей (Екатерина Стулова), которые совершенно не рады появлению раздражителей.
Семейную идиллию Гены и Даши, которые в кои-то веки решили пожить для себя, рушит внезапное возвращение Ромки и Светки, у которых во взрослой жизни не заладилось. Света успела выйти замуж, уехать в Москву, родить ребенка и развестись. Рома - открыть бизнес и прогореть. Теперь Букину-младшему приходится устраиваться в тот самый магазин обуви, где его отец уже работает директором. А его сестре - заново выстраивать личную жизнь. Доказывать, что они все еще счастливы вместе, Букины будут в новом большом доме, так что соседям остается только посочувствовать.
В сериале "Букины" ожидается еще два знаковых возвращения: Кирилл Кондратов вернется к роли Данилы - друга Гены из обувного магазина. Кроме того, в сюжете появится Барон - любимый пес семейства Букиных. Также создатели проекта обещают напомнить зрителю о легендарном прошлом Букиных, так что без красной "пятерки" Гены, воспоминаний о хет-трике в финале турнира "Кожаный мяч" и шуток про Грандмастера Бита не обойдется.
Бывшего мужа Светы сыграет Тимур Батрутдинов. Роль ее нового ухажера исполнит Михаил Тарабукин. Дочь Светы на экране сыграет семилетняя София Сотникова.
Виктор Логинов, исполнитель главной роли:
"Вообще, Гена, как и другие персонажи, не должен был измениться. Мировоззрение персонажей, за которое их полюбили зрители, остается прежним. Но у Гены произошел некий карьерный рост - из продавца он стал директором магазина, а совладельцами бизнеса стали все члены его семьи, включая внучку. А еще он отрастил бороду! Бородатым я был еще до того, как много лет назад приступил к роли Гены, но авторы сериала попросили меня ее сбрить, а сейчас бороду удалось отстоять. Но галстук Гены и офисная рубашка все еще при нем".
Наталья Бочкарева, исполнительница главной роли:
"Даша стала фанаткой онлайн-марафонов, и в этом, кстати, она существенно отличается от меня. Она этим прямо живет. Также Даша Букина будет смотреть турецкие сериалы, а я пока этим не заболела. Но думаю, что она меня к этому все же подтолкнет, потому что мне надо будет понимать, о чем говорит моя героиня, поэтому придется пару сериалов освоить. Как минимум я знаю их названия, например, "Постучись в мою дверь", "Черная любовь", "Великолепный век".
Дарья Сагалова, исполнительница главной роли:
"Наш сериал изменился, я бы сказала, что это лирическая комедия, шутки стали совсем другими. Но типажи и характеры всех героев остались такими же, в этом и суть - вернуть зрителям любимых персонажей, показать, какими они стали в новых обстоятельствах. Света все такая же веселая девчонка, хоть и уже мама, из школьницы в аляповатой одежде она превратилась в женщину. Она ищет приключений, ищет романтики, преуспела в бизнесе".
Премьера сериала состоится 18 декабря на телеканале ТНТ.