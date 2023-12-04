Фильм "Теща" сместил "По щучьему велению" с первого места в российском прокате

На шестой неделе проката киносказка "По щучьему велению" все же покинула первое место российского бокс-офиса.

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Прокат возглавила новинка - комедия "Теща" с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым. Картины собрали 213 млн рублей и 75,7 млн рублей соответственно за уик-энд.

По данным kinobusiness.com, на третьем месте - "Хоккейные папы" (39,3 млн рублей).