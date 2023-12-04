Фильм "Теща" сместил "По щучьему велению" с первого места в российском прокате
На шестой неделе проката киносказка "По щучьему велению" все же покинула первое место российского бокс-офиса.
Прокат возглавила новинка - комедия "Теща" с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым. Картины собрали 213 млн рублей и 75,7 млн рублей соответственно за уик-энд.
По данным kinobusiness.com, на третьем месте - "Хоккейные папы" (39,3 млн рублей).
В странах СНГ без России и Беларуси также смотрят "Заветное желание" (21 млн рублей) и "Наполеона" с Хоакином Фениксом (18,3 млн рублей).