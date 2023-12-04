HBO представил тизер второго сезона «Дома драконов»

«Дом дракона» вернётся со вторым сезоном летом 2024-го. Официальная дата премьеры пока не определена. Но HBO выпустил первый официальный трейлер-тизер популярного проекта, имевшего в первом сезоне большой успех. Восемь новых эпизодов последуют за предыдущим драматичным финалом и представят Рейниру Таргариен и Алисент Хайтауэр, погрузившихся в жестокое семейное противостояние с участием драконов.

Сюжет «Дома драконов» основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», его события происходят за 200 лет до «Игры престолов» и рассказывают о периоде процветания Дома Таргариенов.