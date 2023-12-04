Кристофер Нолан удостоится престижной награды BFIF за выдающийся вклад в кинематограф

Церемония вручения награды British Film Institute Fellowship пройдёт 14 февраля в Лондоне. На следующий день институт также устроит единичный показ фильма Нолана «Довод» в формате IMAX. Ведущий грядущей церемонии Тим Ричардс заявил, что для него будет большой честью вручить награду режиссёру. По его словам, Кристофер Нолан — редкий режиссер, «сочетающий эпические события с умным и уникальным подходом к повествованию».