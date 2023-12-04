Стали известны ведущие «Новогоднего Голубого огонька-2024»
На предстоящей новогодней ночи экраны телевизоров наполнятся яркими развлекательными программами. Одним из ожидаемых событий станет «Новогодний Голубой огонёк» на телеканале «Россия», который уже завершил съёмки в Мосфильме, узнал сайт KP.ru. Ведущие этого новогоднего шоу, в числе которых Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов и Дмитрий Губерниев, обещают встретить 2024 год в компании больших звёзд.
Среди звёзд, которые участвовали в программе, были Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Николай Расторгуев, Юлия Савичева, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Валерий Сюткин, Нонна Гришаева, Сосо Павлиашвили, Лев Лещенко, Наталья Подольская, Жасмин, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, группа «Дискотека Авария» и другие. Ожидается также участие новых талантливых артистов.
Съёмки проходили довольно оперативно: несколько артистов снимались за один день на сцене, затем садились за столики, где произносили тосты. Монтаж подводок ведущих к номерам происходил в отдельные дни и затем интегрировался к нужным артистам.
При этом столики около сцены займут настоящие герои – врачи, военнослужащие и военкоры, которые будут присутствовать на экранах в этом году.
На Первом канале только начались съёмки двух проектов: «Новогодняя ночь на Первом» и «Новогодняя ночь на Первом. Молодежная». В числе артистов, принимающих участие, – Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, SHAMAN, Владимир Пресняков, Джони, Лолита, Баста, Юрий Антонов, Любовь Успенская и другие.
Напомним, что артист Владимир Машков станет председателем Союза театральных деятелей.