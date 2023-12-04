Стали известны ведущие «Новогоднего Голубого огонька-2024»

На предстоящей новогодней ночи экраны телевизоров наполнятся яркими развлекательными программами. Одним из ожидаемых событий станет «Новогодний Голубой огонёк» на телеканале «Россия», который уже завершил съёмки в Мосфильме, узнал сайт KP.ru. Ведущие этого новогоднего шоу, в числе которых Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов и Дмитрий Губерниев, обещают встретить 2024 год в компании больших звёзд.

Съёмки проходили довольно оперативно: несколько артистов снимались за один день на сцене, затем садились за столики, где произносили тосты. Монтаж подводок ведущих к номерам происходил в отдельные дни и затем интегрировался к нужным артистам.

При этом столики около сцены займут настоящие герои – врачи, военнослужащие и военкоры, которые будут присутствовать на экранах в этом году.

На Первом канале только начались съёмки двух проектов: «Новогодняя ночь на Первом» и «Новогодняя ночь на Первом. Молодежная». В числе артистов, принимающих участие, – Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, SHAMAN, Владимир Пресняков, Джони, Лолита, Баста, Юрий Антонов, Любовь Успенская и другие.