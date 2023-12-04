Как создавался мультфильм про домовенка Кузю

Многим история о домовенке Кузе известна из советского мультфильма 1984 года. Но мало кто знает, что в основу картины легки сказки писательницы Татьяны Александровой. Однако она не дожила до выхода экранизации из-за трагедии.

© Кадр из фильма «Сказка для Наташи». 1986 год.

О том, как история о домовенке Кузе попала на экран, читайте в нашем материале.

Видео дня

Кто придумал домовенка Кузю

Домовенка Кузю придумала московская писательница Татьяна Ивановна Александрова. Она всегда интересовалась фольклором, интерес к которому у той возник еще в детстве. Пока отец-инженер пропадал в командировках, а мать-врач — на дежурствах, няня Матрена Царева из поволжских крестьян рассказывала будущей писательнице и ее сестре-близнецу народные сказки.

После окончания школы Татьяна решила связать жизнь с писательством и мультипликацией. Она окончила московскую студию рисования и ВГИК, откуда выпустилась

мультипликатором. Девушка работала в «Союзмультфильме», читала лекции, на досуге рисовала разных персонажей.

В 1973 году Татьяна Александрова выпустила книгу «Катя в игрушечном городе». Читатели тепло приняли совместную работу писательницы с Валентином Берестовым, ставшим позже ее супругом. Спустя четыре года свет увидела сказка Александровой «Домовенок Кузя». Однако самому автору издание не очень нравилось.

Татьяна Александрова хотела сама проиллюстрировать свою историю. Однако художнице запретили это делать из-за неимения удостоверения члена Союза художников. Картинки другого художника не понравились Татьяне Александровой, ровно как и то, что ее персонажа сделали больше негативным героем, нежели положительным.

Тем не менее художница на этом не остановилась и продолжила создавать истории. Но экранизацию сказки про домовенка Кузю Татьяна Александровна так и не застала.

Как домовенок Кузя попал на экраны

Кадр из мультфильма «Дом для Кузьки», 1984 год.

Татьяны Александровой не стало 22 декабря 1983 года. По рассказам супруга, ее жизнь оборвалась после десяти лет борьбы с неизлечимым в ту пору заболеванием. Название и характер недуга художницы до сих пор неизвестны. На момент смерти ей было всего 54 года.

Спустя три дня после смерти жены Валентин Берестов получил звонок из «Союзмультфильма». Супруге предложили экранизировать историю о Кузе. Несмотря на тяжелые переживания, вдовец нашел в себе силы помочь домовенку добраться до экранов.

Как создавались мультфильмы про домовенка Кузю

При создании мультфильмов про Кузю использовали кукол. С их помощью авторы показали пышную шевелюру главного героя и его большие распахнутые глаза. Выбранная технология сделала мультфильм уникальным даже на фоне современной отечественной мультипликации.

Первая часть вышла в 1984 году, через год свет увидело продолжение. В 1986 вышла новая картина, а в 1987 зрителям показали последний фильм под названием «Возвращение Домовенка».

Фильм про домовенка Кузю

В 2024 году запланирована премьера полнометражного фильма «Домовенок Кузя». Его снимет Сарик Андреасян, известный по таким проектам, как «Землетрясение» и «Непрощенный». Главные роли в фильме исполнят Алика Смехова и Марк Богатырев.