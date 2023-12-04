Пронзительно и тонко: фильм «Пуанты для моей мамы» о девочке с синдромом Аспергера

Весной 2024 года состоится премьера нового фильма режиссера Яны Недзвецкой. Рассказываем о съемках проекта.

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В современном мире аутизм в той или иной степени диагностируется у каждого 88-го ребенка. Это не проблема нашей страны, это общемировая проблема.

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В фильме режиссера Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы» главная героиня – девчонка 15 лет, с обидной кличкой “Крыся”, с синдромом Аспергера до 7 лет жила в чуме на стойбище оленеводов в тундре. “Крысю” до школы воспитывал отчим – хант, от которого сбежала 16-летняя жена сразу после родов, оставив новорожденную, не родную ему дочь.

В небольшой малокомплектной северной школе “Крысю” отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Там, как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимая по сути ее заболевания.

У “Крыси” одна мечта – стать знаменитой балериной. Ее диагноз – не приговор. Дети с синдромом Аспергера (слабая степень аутизма) часто талантливы, хотя и плохо социализированы. В фильме прослеживается жизнь героини от ее рождения на стоянке оленеводов на крайнем севере России до учебы в Академии балета в Москве.

В этом фильме все подлинное – съемки начались в республике Коми, на стойбище оленеводов – братьев Чупровых, продолжились в Карелии, в исторической деревне Пяльма на Онежском озере.

После Пяльмы съемки проходили в Вологде и ее окрестностях. Потрясающая природа Вологодской области, ее самые красивые места, удивительные люди этого города — все это отражено в фильме Яны.

Яна Недзвецкая снимает красивые фильмы, каждый кадр которых – живописная картина с четко выверенными пропорциями и тонко подобранными цветами. Одним из главных героев фильмов Яны всегда выступает потрясающе красивая природа русского Севера, что добавляет фильмам Яны настоящую подлинность.

Удивительно талантливых актеров собрал этот глубокий и по сути, и по смыслу фильм. Героиню на главную роль – Инну Новикову искали больше года. Если бы не случайная статья в местной прессе о талантливой девочке, поступившей в Академию балета – фильма могло бы и не случиться. Друга “Крыси” играет уже известный юный актер Сергей Федоров (12 лет).

Одну из главных ролей в фильме – бабушки “Крыси” играет удивительная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Оксана Сташенко – пластичная, яркая, харизматичная. Роль ее сестры играет известная актриса – Дина Корзун. В роли ректора Академии, самого себя играет в

фильме Народный артист России, премьер балета – Сергей Филин.

Красивые сцены фильма были сняты в Вологодском Детском музыкальном театре, (хореографическое отделение) с его удивительными преподавателями – фанатами своего дела и талантливыми детьми.

Подлинность фильму добавляет то, что всех преподавателей балета в фильме играют настоящие преподаватели балетных школ Москвы и Вологды.

Настоящая находка фильма – юная Лина Базаева, которая сыграла героиню в детстве – обе девочки внешне похожи между собой.

Сыграть больного аутизмом ребенка – невероятно сложно. Обе актрисы – Инна и Лина справились с этим отлично. Удивительно ювелирно подобрана и другая пара актрис – Ольга Макеева и Татьяна – сыгравшие роль Сашки в 16 и в 35 лет. Впечатление, что это родные сестры. Хотя это не так.

Подлинность фильма видна даже в мелочах. В доме и квартире “Крыси” стены украшает живопись Михаила Комарова – известного мальчика с синдромом РАС (расстройства аутистического спектра) из Астрахани. Картины Миши уже покорили весь мир! Надежда – мама Миши разрешила использовать копии потрясающих работ Миши в фильме «Пуанты для моей мамы». Тем более – по мистическому совпадению – героиня фильма любит рисовать странных рыб, которых часто рисует и Миша.