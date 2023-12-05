Российский мультфильм "Ванлав" попал в лонг-лист премии "Оскар"

Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой "Ванлав" (Oneluv) прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Анимационный короткометражный фильм". Об этом сообщается на странице школы-студии анимационного кино "Шар" во "ВКонтакте" .

Отмечается, что картина повествует о девушке, которая осталась один на один с непрошеными и агрессивными гостями в собственном доме и дает отпор своим обидчикам. Мультфильм принял участие более чем в 40 киносмотрах и включен в лонг-лист премии в области кинематографии "Золотой орел".