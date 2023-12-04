Кристофер Нолан назвал свой любимый момент из фильмов Зака Снайдера

Известный кинорежиссёр Кристофер Нолан в интервью изданию The HollyWood Reporter хорошо отозвался о своём коллеге Заке Снайдере, с которым давно знаком и регулярно общается по телефону.

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Отвечая на вопрос о конкретной сцене, которая запала ему в сердце, Нолан выбрал отрезок из «Человека из стали».

Когда Кевин Костнер говорит юному Кларку, что кем бы он ни был по происхождению, он всё равно его сын, каждый раз вызывает у меня комок в горле. Зак больше всего известен тем, что умеет создавать культовые образы, но его чутьё по выбору актеров не имеет равных.

Нолан также вспомнил о провале «Хранителей» — фильме, который провалился в прокате, но сейчас всё чаще получает высокие оценки.

Я всегда считал, что «Хранители» опередили свое время. Идеи команды супергероев, которую Зак так блестяще ниспровергает, ещё не была в кино. Было бы интересно увидеть, что было бы, если бы этот фильм вышел после «Мстителей».