Зрителям намекнули на трагичный конец сериала «Слово пацана»

Автор книги «Слова пацана», по которой сняли нашумевший сериал, Роберт Гараев намекнул, что сам является прототипом главного персонажа по кличке Пальто. А зрителей может ждать трагичный конец этого сериала.

Роберт Гараев опубликовал свою книгу 3 года назад, он писал о событиях, которые застал в 1970–2010 годы, живя в Казани.

Сценарист и режиссер Жора Крыжовников при участии Гараева писал сценарий по мотивам этого произведения, но отказался от точной экранизации.

Как пишет 116.ru, между автором книги и персонажем сериала Андреем Васильевым есть связь. Как минимум, они оба учились в музыкальной школе и состояли в группировке.

«В 1991-м меня отшили – исключили из группировки. Я переехал в другой район, поступил в университет, и у меня началась другая, наполненная интересными событиями и людьми жизнь. В 2001 году, когда мне было 25, я переехал в Москву», – рассказывает Гараев в главе «Как я писал эту книгу».

Потом Роберт Гараев работал музыкальным и клубным журналистом, а также диджеем и экскурсоводом. Он стал тем, кто далек от улиц.

Однако сериал может обрести отнюдь не позитивный финал. По одной версии, мать Пальто попадет в психбольницу и если не излечится, то герой фильма и его сестра попадут в детдом. Другой концовкой может стать смерть Пальто, когда он будет спасать сотрудницу милиции Ирину. А герой по кличке Адидас рискует попасть в тюрьму.