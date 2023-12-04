Трек из сериала «Слово пацана» стал первым в мировом чарте Shazam

Песня из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил мировой чарт Shazam. Фильм снят Жорой Крыжовниковым. Трек «Пыяла» на минувшей неделе занимала второе место, однако 4 декабря она оказалась в лидерах.

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Песня принадлежит дуэту «АИГЕЛ», который состоит из артистки Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамии. По информации портала inkazan.ru, их имена не включили в титры фильма.

В соцстях российские пользователи и нетизены из стран СНГ снимают ролики с использованием этого трека. Некоторые носят юмористический характер, а у некоторых из них содержатся исторические факты.