Актер из «Бригады» заступился за сериал «Слово пацана»

Я считаю, что проблема в недостатке воспитания. Родители, обращаюсь к вам. Если сериал вызвал такой диссонанс, значит, в семье или школе нужно собрать детей и обсудить увиденное. Для меня это просто парадокс, что всю вину просто списали на сериал. В такой ситуации нам придется вообще фильмы перестать снимать. Хотя мы уже докатились до того, что в кино нельзя ни пить, ни курить, ни ругаться, ни сексом заниматься. Давайте хотя бы историю не будем перевирать, — призвал Махмудов.