На Первый канал вернется культовое шоу с Александром Гордоном

На экраны россиян возвращаются любимые телепередачи. Зрители уже успели порадоваться новым выпускам шоу «Давай поженимся!» (16+) и «Кто хочет стать миллионером?» (12+), а на днях стало известно об ещё одном возвращении.

© Кадр из телешоу «Закрытый показ»

Представитель телеканала рассказал «Ведомостям», что в скором времени на Первом канале выйдет ток-шоу «Закрытый показ» (16+). Как написано на сайте канала, это программа для киногурманов - в эфире студии известные актёры, режиссёры и продюсеры представляют свои работы, отвечают на вопросы кинокритиков и зрителей. Дискуссия обычно делилась на две части: предваряющую показ фильма на телеканале и обсуждение уже увиденной картины.

Шоу транслировалось почти десять лет, с 2005 по 2013 год. После оно ушло на длительный перерыв, чтобы вернуться в 2021 году. К сожалению зрителей - ненадолго.

«Хорошая была передача. Могу сказать, что давно скучаю», «Передача была прекрасная. Оппоненты всегда интересные, Гордон тоже на своём месте», - так отзываются о «Закрытом показе» в Сети.