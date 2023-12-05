Режиссер Григорьев презентует фильм в ток-шоу «Закрытый показ»

Директор по развитию Свердловской киностудии и режиссер Евгений Григорьев поучаствовал в съемках ток-шоу «Закрытый показ», которое ведет Александр Гордон . Передача не выходила в эфир с 2021 года. Об этом сообщает Свердловская киностудия.

«На программе, которая возвращается в эфир «Первого канала» , Григорьев вместе с генеральным продюсером Свердловской киностудии Ольгой Ерофеевой-Муравьевой презентует свой фильм «Подельники. Программа выйдет сразу после показа картины», — говорится в сообщении в telegram-канале. Точная дата эфира пока неизвестна.

Григорьев презентовал триллер «Подельники» с участием Павла Деревянко, Юры Борисова и Лизы Янковской в апреле 2022 года. Картина повествует о десятилетнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца, но преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает охоту за убийцей. По словам режиссера, в основе фильма лежат реальные события. О том, как проходили съемки картины в Пермском крае — в интервью URA.RU.