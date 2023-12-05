Вышел трейлер "Успешного" от режиссера "Полицейского с Рублевки"

Главный герой - 30-летний Саша, неоправданно оптимистичный серийный неудачник, который очень хочет стать успешным бизнес-тренером. Судьба внезапно улыбается ему и приводит его к миллиардеру, под впечатлением от его настроя нанимающего его в качестве личного коуча. Ему требуется секрет его умения радоваться жизни, несмотря на проблемы.