Вышел трейлер "Успешного" от режиссера "Полицейского с Рублевки"
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер сатирического сериала "Успешный".
Главный герой - 30-летний Саша, неоправданно оптимистичный серийный неудачник, который очень хочет стать успешным бизнес-тренером. Судьба внезапно улыбается ему и приводит его к миллиардеру, под впечатлением от его настроя нанимающего его в качестве личного коуча. Ему требуется секрет его умения радоваться жизни, несмотря на проблемы.
В ролях: Артем Сучков, Владимир Сычев, Ольга Медынич, Александра Власова, Влад Коноплев и другие.
Режиссер и сценарист - Илья Куликов ("Полицейский с Рублёвки", "Мылодрама").
Даты премьеры пока нет, но обещают "скоро".