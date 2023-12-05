Ленте «Поедем с тобой в Макао» удалось получить разрешение на прокат

Фильм "Поедем с тобой в Макао" получил прокатное удостоверение с возрастным ограничением 18+. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

В конце ноября представители продюсерской компании FT Production признавались, что картине Романа Михайлова могут не выдать разрешение на прокат, так как ее проверяют на пропаганду азартных игр.

Главный герой фильма - заядлый игрок в покер, который выходит из тюрьмы и открывает сыну-студенту мир подпольных казино.

Накануне режиссер Александр Сокуров высказал опасение о запрете показа своего фильма "Александра", который повествует о сложностях человеческих отношений.