Ленте «Поедем с тобой в Макао» удалось получить разрешение на прокат
Фильм "Поедем с тобой в Макао" получил прокатное удостоверение с возрастным ограничением 18+. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.
В конце ноября представители продюсерской компании FT Production признавались, что картине Романа Михайлова могут не выдать разрешение на прокат, так как ее проверяют на пропаганду азартных игр.
Главный герой фильма - заядлый игрок в покер, который выходит из тюрьмы и открывает сыну-студенту мир подпольных казино.
В фильме сыграли Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.
Накануне режиссер Александр Сокуров высказал опасение о запрете показа своего фильма "Александра", который повествует о сложностях человеческих отношений.
По сюжету, пожилая женщина приезжает в военную часть навестить внука, офицера Российской Армии, служащего в Чечне. Сокуров предположил, что на фоне запрета фильма "Сказка" его картине с певицей Галиной Вишневской могут не дать повторное прокатное удостоверение.