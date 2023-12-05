Сериалы "Сны Алисы" и "Крионика" выходят онлайн

"Для меня это проект был личной терапией, которая растянулась во времени. Я взрослела, проходила важные трансформации в жизни и столкнулась с главным вопросом: Кто Я? Как и моя героиня, которой пришлось это сделать в очень сжатые сроки в рамках сюжета.



"Сны Алисы" лично для меня история про очень глубокий и подчас очень сложный процесс движения к самому себе,но такой необходимый и важный для человека, потому что каждый из нас обладает уникальным даром и большой силой, которую в большинстве своём мы очень боимся, но осознав и приняв её, мы способны стать настоящими волшебниками и творцами своей реальности", - рассказывает Алина Гвасалия, исполнившая роль Алисы.