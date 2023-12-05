Сериалы "Сны Алисы" и "Крионика" выходят онлайн
Сериал "Сны Алисы" о школьнице, которая расследует убийство с помощью сверхъестественного дара, - ждали давно. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Premier уже 7 декабря.
Почему сериал стал одним из самых ожидаемых триллеров этого года? Потому что его пилотная серия была показана на международных кинофестивалях: в 2021 году сериал попал в программу Каннского фестиваля сериалов Canneseries и программу COMPÉTITION INTERNATIONALE SÉRIES Международного кинофестиваля в Женеве.
В том же году "Сны Алисы" был включен в топ лучших проектов на Berlinale Series Market, как самый интересный сериал с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка.
Режиссер сериала Андрей Джунковский, снявший международный хит "Лучше, чем люди",а также - сериалы "Бихэппи" и "Сладкая жизнь".
Создатели мистического триллера кропотливо работали над проектом с 2019 года. Съемки проходили исключительно зимой, в снежную погоду. Режиссер долго искал идеально подходящую на роль Алисы актрису - в результате остановив свой выбор на Алине Гвасалии. Также в сериале снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, которая была признана лучшей актрисой на фестивале "Пилот" в 2022 году.
"Для меня это проект был личной терапией, которая растянулась во времени. Я взрослела, проходила важные трансформации в жизни и столкнулась с главным вопросом: Кто Я? Как и моя героиня, которой пришлось это сделать в очень сжатые сроки в рамках сюжета.
"Сны Алисы" лично для меня история про очень глубокий и подчас очень сложный процесс движения к самому себе,но такой необходимый и важный для человека, потому что каждый из нас обладает уникальным даром и большой силой, которую в большинстве своём мы очень боимся, но осознав и приняв её, мы способны стать настоящими волшебниками и творцами своей реальности", - рассказывает Алина Гвасалия, исполнившая роль Алисы.
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