Вышел трейлер русского фэнтези "Самая большая луна" с Филиппом Янковским
Опубликован трейлер подросткового фэнтезийного фильма "Самая большая луна" режиссёра и сценариста Алексея Попогребского ("Как я провёл этим летом", "Коктебель", "Простые вещи", "Оптимисты").
В картине говорится о сверхлюдях, наделенных необычными способностями, но неспособных любить. Называют их "эмерами".
Существование эмеров находится под угрозой, и молодой эмер-полукровка по имени Денис отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить.
В ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Филипп Янковский и другие. Премьера - 22 февраля.