«Слово пацана» побил рекорд «Игры в кальмара» по популярности в России

Отечественный криминальный сериал «Слово пацана» поставил новый абсолютный рекорд по популярности в России. По данным Кинопоиск Pro, проект за неполный месяц уже набрал 3394 балла интереса.

«Слово пацана» побил рекорд «Игры в кальмара» по популярности в России
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Это в два раза больше, чем у предыдущего лидера «Игру в кальмара» (1566 баллов), который удерживал рекорд более двух лет.

Отмечается, что интерес к «Слову пацана» на прошлой неделе вырос в 2,5 раза на фоне новостей о возможном запрете сериала в России.

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