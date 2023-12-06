«Слово пацана» побил рекорд «Игры в кальмара» по популярности в России

Отечественный криминальный сериал «Слово пацана» поставил новый абсолютный рекорд по популярности в России. По данным Кинопоиск Pro, проект за неполный месяц уже набрал 3394 балла интереса.

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Это в два раза больше, чем у предыдущего лидера «Игру в кальмара» (1566 баллов), который удерживал рекорд более двух лет.