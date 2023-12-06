Создатели сериала «Слово пацана» переснимут финал первого сезона

Авторы популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут концовку первого сезона, сообщил в беседе с порталом MSK1 учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Съемки идут в Ярославле. Накануне переснимали восьмую серию на Суздальском шоссе, после работа продолжилась в поселке Резинотехника, рассказал Ваксман.

Как именно изменится концовка он уточнять не стал.

Сериал «Слово пацана» стартовал 9 ноября. На данный момент вышло пять эпизодов. Основой фильма стала одноименная книга Роберта Гареева.