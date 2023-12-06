Disney хочет снять «Малефисенту 3» с Анджелиной Джоли

Актриса Анджелина Джоли в интервью The Wall Street Journal рассказала, что третья часть «Малефисенты» находится в разработке. Disney якобы заинтересована в продолжении франшизы, поэтому хочет выпустить триквел.

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Джоли отметила, что с радостью снимется в третьем фильме, поскольку франшиза ей не безразлична. Напомним, что во франшизе актриса играет роль волшебницы Малефисенты.

Первая «Малефисента» вышла в 2014 году, получила массу положительных отзывов и собрала в мировом прокате почти $ 760 млн. Сиквел увидел свет в 2019 году и тоже был принят тепло, однако его сборы оказались в разы хуже — около $ 491 млн.