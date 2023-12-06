Что такое «Слово пацана»: главный сериал в России в 2023 году

Главный сериал в России в 2023 году.

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Спустя месяц после премьеры, кажется, в России только и обсуждают «Слово пацана»: сериал стартовал без фанфар, однако за несколько эпизодов сумел моментально приковать к себе внимание чуть ли не всей страны.

Сегодня кратко рассказываем, что же такое вообще «Слово пацана».

Что такое «Слово пацана»

Это сериал производства Start и Wink, события которого разворачиваются в конце 80-х годов прошлого века. Основное внимание уделено подросткам, которые начинают сколачиваться в уличные группировки. Родителям не до детей, те каждую секунду борются, чтобы дожить до следующего дня, денег у людей просто нет.

На этом фоне дети самостоятельно ищут способ выжить и найти себя в жизни: клянутся в верности, «держат слово пацана» и становятся лояльными тем или иным убеждениям, которые и держат группировки воедино.

Зрители наблюдают за событиями от лица 14-летнего Андрея: сначала он простой школьник, в группировки не лезет, но в один момент жизнь для него круто меняется — он решает не идти на поводу у случая, а начать хоть как-то контролировать ситуацию. Так он начинает свой уличный путь.

Оценки «Слово пацана»

Помимо того, что сериал в целом стал хитом просмотров, у него очень высокие оценки зрителей: сейчас на «Кинопоиске» у новинки аж девять баллов — она входит в топ-3 самых высокооценённых сериалов платформы, сумев обойти даже культовые «Сопрано», «Игру престолов», «Офис» и другие.

Сколько серий в «Слове пацана»

Сейчас выходит первый сезон — там восемь эпизодов. На 6 декабря доступны пять серий, а последняя выйдет 21 декабря. По слухам, прямо перед финалом стартовали досъёмки или пересъёмки финала — неизвестно зачем. Возможно, с учётом такого большого успеха «Слово пацана» могут готовить ко второму сезону.

Актёры в «Слове пацана»