Фильм Сокурова "Александра" получил удостоверение на повторный прокат

Фильм кинорежиссера и сценариста Александра Сокурова "Александра" получил удостоверение на повторный прокат. Это следует из реестра прокатных удостоверений министерства культуры РФ. Там указано, что лента выйдет в прокат в авторской редакции 2023 года с возрастной маркировкой 16+.

© m24.ru

Ранее Сокуров предполагал, что фильм "Александра" не получит повторное прокатное удостоверение. По его словам, создатели картины давно подали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, однако решения по повторному прокату им не озвучили.