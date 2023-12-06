Сокуров сообщил, что завершает работу над новой редакцией "Солнца"

Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил ТАСС, что заканчивает работу над новой версией фильма "Солнце", посвященного судьбе императора Японии Хирохито. Первым, кому автор покажет обновленную картину, станет гендиректор Эрмитажа историк-востоковед Михаил Пиотровский.

Сокуров сообщил, что завершает работу над новой редакцией "Солнца"
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Сокуров ранее рассказал, что создал авторскую версию своей ленты "Александра" с Галиной Вишневской в главной роли.

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"Еще фильм "Солнце" - буквально на днях будет закончена также новая редакция. Там будут новые эпизоды, будет абсолютно новый эстетический образ фильма", - отметил режиссер.

По его словам, если фильму выдадут прокатное удостоверение, творческая команда попробует организовать премьерный показ.

"Конечно, в первую очередь "Солнце" я покажу Михаилу Борисовичу Пиотровскому, потому что это исторический фильм, это очень важный фильм вообще для понимания Востока, Японии и ее роли в мировом культурном и политическом процессе. И мне будет очень интересно - он будет первым зрителем - послушать его мнение, [узнать] впечатление", - добавил Сокуров.

Режиссер рассказал, что для него очень важно сохранять свои произведения, а также предъявлять зрителю "какие-то новые страницы и новое развитие". Сокуров отметил, что кинорежиссеры зачастую не любят обращаться к своим старым фильмам и критически их переосмысливать.

"Слава Богу, нет у меня этого страха. Я с большим желанием всегда, если есть такая техническая и экономическая возможность, обращаюсь к тому, что сделано, для того чтобы продлить жизнь произведению и продлить время его общения с аудиторией - в первую очередь моей аудиторией в России", - добавил он.

Фильм "Солнце" (2005 г.), героем которого является японский император Хирохито, охватывает события между двумя историческими решениями царственной особы, ломавшими многовековую традицию: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса. Эта картина вместе с фильмами "Молох", "Телец" и "Фауст" входит в "тетралогию власти" Александра Сокурова.