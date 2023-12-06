Сокуров сообщил, что завершает работу над новой редакцией "Солнца"

"Слава Богу, нет у меня этого страха. Я с большим желанием всегда, если есть такая техническая и экономическая возможность, обращаюсь к тому, что сделано, для того чтобы продлить жизнь произведению и продлить время его общения с аудиторией - в первую очередь моей аудиторией в России", - добавил он.