5 фильмов о снежном апокалипсисе

Декабрь принес в Россию метель и снег, за которыми последовали сугробы и огромные автомобильные пробки. В кинематографе в подобной ситуации начинаются климатические перемены, ведущие к концу света.

© Кадр из фильма «Послезавтра», 2004 год.

О фильмах про снежный апокалипсис читайте в нашем материале.

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«Буря столетия» (1999)

Кадр из фильма «Буря столетия», 1999 год.

Фильм снят по сценарию Стивена Книга, для которого этот проект оказался важнее многих других. Писатель даже назвал мини-сериал «Буря столетия» личным фаворитом среди остальных кинопроизведений, связанных с его творчеством.

На дворе 90-е. В небольшой американский городок, расположенный на острове Мэн, приходит сильнейшая снежная буря. Снег покрывает собой все улицы, запирая людей в их домах. Спустя время в городе начинают происходить убийства. Все подозрения падают на незнакомого мужчину, появившегося в городе незадолго до разгула стихии.

В проекте приняли участие Колм Фиор и Джеффри ДеМанн.

«Послезавтра» (2004)

Кадр из фильма «Послезавтра» , 2004 год.

Фильм «Послезавтра» снят Роландом Эммерихом, известным постановщиком блокбастеров. Среди его работ такие проекты, как «День Независимости» и «Звездные врата». Зрители высоко ценят умение режиссера создать качественные декорации и визуальные эффекты, которые лучшим образом помогают прочувствовать атмосферу происходящего в картине.

По сюжету мир накрывает снежный шторм. Ученые не в силах найти выход из сложившейся ситуации, а правительства разных стран оказываются беспомощны перед лицом глобальной катастрофы. Люди прячутся в метро и библиотеках, пытаясь поддерживать тепло книгами и старыми вещами. Вскоре к стихии прибавляется еще одна проблема в виде диких животных.

В фильме приняли участие Джейк Джилленхол и Деннис Куэйд.

«Колония» (2013)

Кадр из фильма «Колония» , 2013 год.

Фильм «Колония» снял Джефф Ренфро. Сегодня он известен тем, что подарил киноманам сериалы «Извне», «Быть человеком» и «Тайны Хейвена». Зритель запомнил режиссера тем, каким образом он рассказывает мрачные, но интересные истории.

Действие разворачивается в недалеком будущем, когда человечество научилось управлять погодной. Однако из-за поломки оборудования людям не удается отвести от планеты приход глобальной зимы. Выжившие прячутся в бункерах, но однажды все же выходят наружу. Выясняется, что снег и лед — это лишь верхушка айсберга.

В фильме снялись Лоуренс Фишборн и Билл Пэкстон.

«Сквозь снег» (2013)

Кадр из фильма «Сквозь снег», 2013 год.

Фильм «Сквозь снег» — это пример продуктивного сотрудничества известных голливудских актеров с южнокорейскими кинематографистами. Картину поставил Пан Джун-хо, также известный по оскароносному проекту «Паразиты».

«Сквозь снег» рассказывает историю о том, как после войн и климатических катастроф мир оказался под слоем снега и льда.

Стихия унесла миллионы жизней, остатки человечества перебрались в несущийся по кругу поезд. В нем рождались и умирали целые поколения. Однако никому еще не удалось выяснить, когда состав все же остановится и есть ли на планете еще выжившие.

В проекте приняли участие Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джон Херт.