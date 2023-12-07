Появились подробности о «Малефисенте 3»

Появились подробности о работе над фильмом «Малефисента 3»
Анджелина Джоли в интервью Wall Street Journal рассказала, что работа над «Малефисентой 3» уже началась.
Третья часть фильма про темную волшебницу была анонсирована еще в сентябре 2021 года, но слова актрисы — первое подтверждение тому, что проект действительно снимается.
Анджелина Джоли в интервью Wall Street Journal рассказала, что работа над «Малефисентой 3» уже началась. Третья часть фильма про темную волшебницу была анонсирована еще в сентябре 2021 года, но слова актрисы — первое подтверждение тому, что проект действительно снимается. Другие подробности о новой «Малефисенте» Джоли не раскрыла, однако актриса намекнула на то, что эта роль может стать для нее последней. Кажется, голливудская красавица планирует завершить свою карьеру в кино:
Так как я выросла в Голливуде, я никогда не была особо очарована им. Я никогда не считала его чем-то значимым и важным. Если бы я начинала строить карьеру сейчас, то не стала бы актрисой. В начале своего пути я не ожидала, что буду настолько публичной.