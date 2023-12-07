О чем сериал «Оффлайн»

В Okko — второй сезон остросюжетного триллера «Оффлайн» с Никитой Ефремовым. Сериал о даркнете, хакерах и наркотрафике выходит на новый уровень жестокой игры, в которой оказываются замешаны уже не просто сотрудники полиции, но и куда более серьезные и опасные для главного героя противники. «Лента.ру» рассказывает, в чем кроется свежесть и актуальность «Оффлайна» и что шоураннеры приготовили для зрителей во второй части.

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Жизнь Александра Белова, также известного как хакер Раст (и, к превеликому упущению, неизвестного, как Саша Белый), фактически разрушена — не только потому что как киберпреступник он теперь прославился на всю страну и попал в уголовный розыск, но и из-за того, что свою семью от врагов герой защитить так и не сумел. Супруга не приходит в сознание после травмы головы, а дочь украдена кровным противником, зловещим Анонимусом, заставлявшим наркопотребителей устраивать беспредел в первом сезоне шоу.

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И даже когда личность Анонимуса становится достоянием общественности, угроза от него вовсе не испаряется — кажется, злодей продумал свои пути к отступлению чуть ли не на несколько сезонов вперед. Более того, в дело вступает рыба покрупнее. Творящимися в городе беспорядками заинтересовались уже люди, тесно связанные с высшими эшелонами власти. Расту предстоит сыграть в игру с самыми опасными противниками и сделать выбор: оставаться в мире криминала или попытаться собрать воедино свою семью.

Первый сезон «Оффлайна» режиссера Кирилла Плетнева, вышедший в конце апреля 2022 года, уже с первых секунд хронометража напрашивался на сравнения то с «Мистером Роботом», а то и с «Во все тяжкие». Протагонистом здесь тоже оказывался человек, связанный с весьма вредоносным промыслом — продажей наркотиков при помощи разработанного им криптоприложения, которого даже на телефоне так просто не отыскать.

Неожиданный выбор на эту роль Никиты Ефремова, за которым еще со времен «Нулевого пациента» закрепилось амплуа чуть ли не самого хорошего парня на российском телевидении, вносил еще большую сумятицу. Перед зрителями, с одной стороны, во всей красе демонстрировались губительные последствия бизнеса Раста, с другой — Ефремов раскрывал своего персонажа с абсолютно человечной, вызывающей бесконечное сочувствие стороны. Сюжетные костыли в виде раковой опухоли у жены эту дилемму только усложняли.

Впрочем, как обещают создатели, в новом сезоне моральная сторона вопроса встанет перед Растом ребром

Куда меньше интереса привлекала сюжетная линия с сотрудниками правоохранительных органов Леной и Никоновым (Полина Максимова и Денис Шведов), которые выступали (по крайней мере, до финального эпизода первого сезона) эдакой пояснительной бригадой для всех, кто в мире даркнета мало чего понимал. Именно им Белов, выдавая себя за консультанта по кибербезопасности, на пальцах объяснял таинственные термины вроде деанона и ddos-атаки. Но без этих разъяснений сериалу, затрагивающему темы настолько насущные и одновременно новомодные, обойтись, скорее всего, не получилось бы, не потеряв при этом львиную долю зрителей.

«Оффлайн» бьет как минимум в два нерва россиян

Это бесконечная война с наркотиками и связанные с ней страхи, а также опасения относительно высоких технологий, которые влезают в жизнь куда быстрее, чем память успевает усваивать новые пароли. И если в вопросах кибербезопасности шоу остается, скорее, пугающей сказкой, в которой гениальный хакер по щелчку пальцев получает доступ к любой охранной системе, то во второй теме затрагивает мало кем исследованную (по крайней мере, среди российских стримингов) тему наркорынка, вселенную кладменов, закладок и даркнета.

И этот мир на экране продемонстрирован весьма эффектно: вчерашние подростки здесь за считанные секунды приобретают мефедрон, бродят по темным закоулкам с фонариками в поисках заветного клада с наркотиками, бегают от засевших в засаде полицейских — в остросюжетный триллер о хакерах такие второстепенные сюжеты вписываются вполне органично.

При этом самое вопиющее, в чем можно упрекнуть сериал — сквозная для сюжета тема наркопотребления здесь даже погруженными в нее с головой сотрудниками полиции воспринимается как безответственное инфантильное явление, которое всегда остается уделом молодых и привилегированных. Шоураннеры, то есть, неоднократно заявляют с экрана, что масштабный рынок запрещенных веществ, на который уже и передовые изобретения в мире технологий работают, существует исключительно за счет прослойки мажоров-недорослей. Для хоть сколь-нибудь серьезного разговора об однозначно реальной, систематической, затрагивающей куда большие слои населения проблеме такая позиция, конечно, окажется попросту бесполезной, если не вредной.

Правда в том, что «Оффлайн» едва ли претендует на какую-то связь с реальностью

Оттого действие сериала разворачивается на отличающихся от большинства российских городов улицах Калининграда, из черных минивэнов на драгдилеров выпрыгивают оперативники с нашивками «Спецназ», а полицейский искренне усмехается над айтишной зарплатой.

Впрочем, даже при таких вводных сериал Плетнева — как раз-таки во втором сезоне — оказывается вполне эффектной поучительной историей об опасностях даркнета. Вместо того чтобы по новому кругу заводить шарманку о вреде для души и тела запрещенных веществ, шоураннеры демонстрируют моментальные последствия увлечения наркотиками. Речь об уголовной ответственности — в новой части героиня Тины Стойилкович, еще в первом сезоне замученная сверх всякой меры дочь абьюзивного депутата, попадается полицейским с закладкой в руке и проходит через все жернова правоохранительной системы. Которая, отметим, в мифологии «Оффлайна» играет роль дамоклова меча, висящего над каждым, кто решает замарать себя преступным занятием.

В конце концов, поверхностность и условность — оправданная жертва, когда во главе угла стоит зрелищность. Для «Оффлайна» наркотрафик, даркнет и прочие признаки духа времени нужны лишь как плацдарм для развертывания запутанного параноидального психологического триллера, в котором истинный враг остается за кадром, а каждый второстепенный персонаж может распрощаться с жизнью в любой момент. Главной интригой до последних минут первого сезона оставался единственный вопрос — что же это за Анонимус, шантажирующий пользователей BeHappy?

Во второй части маски уже сброшены, а новая интрига пока лишь нащупывается. Но, учитывая бешеные темпы, с которыми разворачиваются события в «Оффлайне», и она определенно не заставит себя ждать.