Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям

«То время было очень страшное», - написал он в Telegram-канале, отметив, что романтизировать бандитизм не стоит, никто не хочет возращения реалий прошлого.

Авторы популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут концовку первого сезона, сообщил в беседе с порталом MSK1 учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. Съемки идут в Ярославле. Накануне переснимали восьмую серию на Суздальском шоссе, после работа продолжилась в поселке Резинотехника, рассказал Ваксман. Как именно изменится концовка он уточнять не стал.