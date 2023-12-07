Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям
Начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана», призвал зрителей не подражать героям картины.
«То время было очень страшное», - написал он в Telegram-канале, отметив, что романтизировать бандитизм не стоит, никто не хочет возращения реалий прошлого.
Авторы популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» переснимут концовку первого сезона, сообщил в беседе с порталом MSK1 учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. Съемки идут в Ярославле. Накануне переснимали восьмую серию на Суздальском шоссе, после работа продолжилась в поселке Резинотехника, рассказал Ваксман. Как именно изменится концовка он уточнять не стал.