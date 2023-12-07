Объявлена дата выхода сериала «Мистер и миссис Смит»

© Кадр из сериала "Мистер и миссис Смит"

Над созданием сериала Гловер работает с Франческой Слоун («Атланта», «Фарго»). Помимо написания сценария и решения других творческих вопросов Дональд исполняет одну из главных ролей – Джона Смита. Его экранную жену и коллегу Джейн Смит изображает Майя Эрскин («ПЕН15»). Проект не является ремейком шпионского фильма Дага Лаймана. Тогда сюжет строился вокруг супругов, обнаруживших, что они оба являются тайными агентами и работают на конкурирующие спецслужбы. Более того, их наняли для физической ликвидации друг друга.

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События же сериала последуют за двумя одинокими незнакомцами, заключающими контракты с таинственным шпионским агентством. Поначалу они не в курсе, что за это будут вынуждены сменить личности и стать женатой парой. Когда же они погружаются в высокорискованную миссию, их фиктивный брак начинает дрейфовать в сторону чего-то более реального. Смогут ли они доверять друг друга, если их отношения полностью построены на лжи?

«Сериал точно пойдёт в совершенно другом направлении для многих, что я считаю хорошим знаком, - рассказал Гловер в беседе с EW. – Вы всегда можете вернуться и пересмотреть старый фильм, но наш проект даст вам совершенно другое ощущение. Определённо зрители испытают шок. Я просто знаю, что многие обожают старый фильм, поэтому если они скажут: «Гм», мы не справились с работой. Надеюсь, что они скажут: «Это лучше, чем оригинал», а некоторые: «Это намного хуже».

Со своей стороны, Майя Эрскин добавила: «Анджелина и Брэд, конечно, неприкосновенны в том, чего вы не можете повторить. И Дональд, и я – мы просто другие, поэтому с восторгом согласились сыграть пару, которую вы, возможно, воспримите как своих друзей или найдёте общее с самими собой. Вы увидите себя в этих персонажах, но они – шпионы. Они создали видимость отношений на фоне этого шпионского триллера. Поэтому в нём есть все тонкости, нюансы и изъяны реальной истории отношений, с одной лишь поправкой, что на кону у них - жизнь или смерть. Больше всего зрителей этого телешоу удивит то, что оно, действительно, рассказывает о семейной жизни».