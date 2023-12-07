Чем закончится «Слово пацана»

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев намекнул, как сложится судьба героев одноименного сериала.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Какой финал ждет зрителей, когда выйдут последние серии?

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Что о финале сериала рассказал Роберт Гараев

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами.

Писатель, обсуждая финал картины, опубликовал общее фото с исполнителем роли Пальто Леоном Кемстачом, а также видеоролик с мнением фаната сериала.

«Я же знаю из книги, что с Пальто случилось, он ведь, по-моему, Роберт Гараев, автор книги», — сказал поклонник.

Главного героя Пальто, предположительно, ждет трагический финал. Его мать окажется в сумасшедшем доме. Если она не вылечится, то Пальто и его сестру отправят в детский дом. По другой версии — Пальто погибнет, спасая милиционершу Ирину. Также высказывается предположение, что Адидас окажется в тюрьме.

Писатель утверждает, что картина Жоры Крыжовникова — это отдельное произведение. Однако Гараев намекнул, что является прототипом главного героя. Литератор состоял в группировке «Низы» до 15 лет, так же, как и Пальто, ходил в музыкальную школу, но был исключен из сообщества в 1991 году за прогул сбора, а позднее переехал в другой район, поступил в университет и уехал в Москву.

Что еще известно о финале сериала, будет ли второй сезон

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая в интервью NEWS.ru выступила против показала сериала «Слово пацана», сообщила, что в финале всех героев ждет трагичный финал.

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что в Ярославле после критики ленты переснимают последнюю серию картины. Сценарист и режиссер Жора Крыжовников заявил, что зрителям не стоит ждать счастливого финала. Однако есть вероятность, что сериал получит продолжение.

«Как закончится... Ну, мне кажется, мы рассказываем историю так, что предчувствие того, чем это может закончиться, оно есть у зрителя. Как обычно заканчиваются такие истории?» — сказал он.

По словам Крыжовникова, изначально планировалось снять три сезона, в которых было бы показано, как со временем развивались и изменялись преступные группировки в стране.

Что известно о шестой серии «Слова пацана»

В онлайн-кинотеатрах START и Wink 7 декабря состоялась премьера шестой серии сериала «Слово пацана». В новой серии показано, как герой Вова Адидас призывает своих к столкновению. Также в этом эпизоде отношения Айгуль и Марата ждут сложности, а Вове Адидасу сообщат, что он в розыске.

Серии выходят по четвергам в 07:00 по московскому времени. Показ седьмого эпизода состоится 14 декабря, финального — 21-го числа. Лента имеет маркировку «18+».