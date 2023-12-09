Алексей Учитель заявил, что был против съемок дочери в "Слове пацана"

Режиссер Алексей Учитель, отец Анны Пересильд, сыгравшей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказал ТАСС, что изначально был против съемок дочери в проекте. Однако он считает, что она справилась.

"У меня были еще поводы волноваться, поскольку дочь там снимается. Я сначала был даже против, потому что, зная немножко Аню, знал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась", - сказал он, добавив, что поддерживал дочь во время съемок.

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Анна Пересильд играет в сериале одну из главных ролей - девочки Айгуль, которая связалась с компанией пацанов и завязала романтические отношения с одним из них. В пятой и шестой сериях проекта, уже доступных в онлайн-кинотеатрах, она переживает очень тяжелые моменты.

По словам Учителя, он изначально не сомневался, что проект вызовет большое количество споров из-за темы, которую он поднимает. "Многие могут посчитать: зачем это выносить на экран? Но мы должны смотреть вперед. Сериал, наоборот, должен остановить тех, кто на пороге этого", - подчеркнул он.

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Главные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие артисты.

Проект рассказывает о том, как перестройка шагнула на улицы больших и малых городов. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Среди всеобщей нищеты - понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. По сюжету главный герой, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи Андрей, регулярно сталкивается с давлением уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с пацанами. Один из них - ровесник Марат - по стечению обстоятельств становится проводником Андрея в мир улиц и пацанских группировок.

Реакция на сериал

Выход сериала вызвал общественный резонанс. Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал "Слово пацана. Кровь на асфальте". По его словам, подобные проекты романтизируют период в истории России, "связанный с появлением подростковых группировок".