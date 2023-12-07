Портал IMDb назвал самые популярные фильмы года
Знаменитый киноагрегатор IMDb подвёл итоги года, назвав самые популярные картины 2023-го, ориентируясь на просмотры страниц фильмов.
Предсказуемо верхние два места занял т.н. "Барбигеймер". Причём "Оппенгеймер" Кристофера Нолана обошёл "Барби" Греты Гервиг в большинстве стран, по которым приведены данные, а также в общемировом рейтинге. Хотя сборы байопика о создателе ядерной бомбы сильно уступают сумме, заработанной историей розовой куклы.
Далее следуют следующие картины: "Стражи Галактики 3", "Русалочка", "Джон Уик 4", "Братья Супер Марио в кино", "Пять ночей с Фредди", "Человек-паук: Паутина вселенных", "Убийцы цветочной луны" и "Флэш".
Также порталом были названы самые популярные сериалы и актёры года.