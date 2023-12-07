Портал IMDb назвал самые популярные фильмы года

Предсказуемо верхние два места занял т.н. "Барбигеймер". Причём "Оппенгеймер" Кристофера Нолана обошёл "Барби" Греты Гервиг в большинстве стран, по которым приведены данные, а также в общемировом рейтинге. Хотя сборы байопика о создателе ядерной бомбы сильно уступают сумме, заработанной историей розовой куклы.