Вышел дублированный трейлер фильма с Энтони Хопкинсом в роли Зигмунда Фрейда

Роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс . Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд . Режиссером картины выступил Мэтт Браун, известный по ленте «Человек, который познал бесконечность» . В трейлере Фрейд и Льюис спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны.

Ранее компания «Экспонента фильм» опубликовала первый трейлер фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В основе фильма лежит реальная история банкира Николаса Уинтона, который организовал во время Второй мировой войны спасение более шестисот детей-беженцев от концлагерей.