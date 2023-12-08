Одноклассники подводят итоги года: лучший контент 2023 года по  мнению россиян

Пользователи ОК определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог года в соцсети. Голосование проходило в Одноклассниках в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

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Фильмом года стал «Чебурашка» — за самую кассовую российскую ленту проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина «По щучьему веленью», на третьем — «Вызов».

Хит года — трек «Верю в тебя» ANNA ASTI. Почти столько же слушателей выбрали группу Galibri & Mavik с песней «Прощай, Алешка». На третьей строчке – Люся Чеботина и композиция «Лучшая подруга».

В номинации «Сериал года» победу одержали «Папины дочки. Новые». На втором месте фэнтези-сериал «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли, снятый по одноименному роману. Третье заняла драма с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову 2».

Лучшими шоу стали музыкальные проекты. Шоу года — «Ты супер! Новый сезон». Второе место у вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», третье — у «Голоса. Уже не дети».

Среди блогов в ОК россиянам особенно нравится контент про кулинарию, животных и путешествия. Блогом года в ОК пользователи назвали кулинарную страничку «Видеорецепты Калниной Натальи». Блог «Миса и Лелик» про жизнь кошки Мисы и ее котенка Лелика занял второе место. Блог о путешествиях «Голландец в России», который ведет переехавший в Россию голландец, расположился на третьем месте.

Пользователи ОК выбирали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Шорт-лист каждой категории был составлен из самого популярного контента среди пользователей ОК, опубликованного на платформе с ноября 2022 года. Претендентов на награду в категории «Блог года» выбрали по сумме реакций на контент в ОК. Самые популярные музыкальные треки были определены по общему количеству прослушиваний на платформе, а фильмы, сериалы и шоу – по частоте обсуждений и упоминаний в видео и постах.