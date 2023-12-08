Британская ведущая показала неприличный жест в прямом эфире

Ведущая BBC Марьям Мошири показала средний палец в прямом эфире. Об этом пишет Independent.

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Когда журналистка поняла, что эфир начался, она быстро опустила руку и начала зачитывать заголовки о бывший Премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне. По информации издания, инцидент произошел в среду, 6 декабря.

Позже Мошири написала на своей странице в соцсети X, что этот жест не носил оскорбительного характера. По словам телеведущей, она просто «вела отсчет от десяти до одного» и вовремя не убрала палец.