Создатели сериала "Слово пацана" опровергли информацию о съёмках продолжения
Съёмочная группа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не проводит кастингов для массовых сцен, а также не ведёт никаких работ по продолжению сериала. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатров Start и Wink.
"Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Любые объявления о кастинге во второй сезон — не соответствуют действительности. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта", — сказали представители онлайн-кинотеатров журналистам.
Ранее в Телеграм-каналах появилась информация, что стартуют кастинги актёров массовки для съёмок продолжения сериала.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссёра Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Главные роли в нём исполняют Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.