Создатели сериала "Слово пацана" опровергли информацию о съёмках продолжения

"Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Любые объявления о кастинге во второй сезон — не соответствуют действительности. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта", — сказали представители онлайн-кинотеатров журналистам.