Рыжий из «Иванушек» рассказал о киноляпах в сериале «Слово пацана»

Ляпы в сериале есть. Опять же, «Ласковый май». Чтобы казанские чуваки, а я в 1988 году был в Казани и на меня с моей компанией была атака гопников с цепями, это было очень жестко. Они «Ласковый май» точно не слушали, — заявил Григорьев-Апполонов.