Фильмы, которые научат верить в лучшее

Герои этих картин научились мыслить шире, верить в себя и в обстоятельства, даже если они кажутся неблагоприятными.

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«Жизнеутверждающих фильмов сегодня снято много, начиная с советских и заканчивая чем-то, напоминающим французскую классику Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Почти в каждой картине можно почерпнуть одну-две умные мысли, которые вполне могут оказаться новой философией жизни. Но что такое тренирующее кино? Это кино, которое заставляет напряжённо думать, делать в мыслях непростой выбор и действовать иначе. При этом сюжет фильма с реальной вашей историей может не совпадать, однако обязательно совпадает моральная нагрузка выбора. В пользу лучшей жизни, для которой важно научиться верить в себя, свои силы и обстоятельства. Обстоятельства, на первый взгляд, кажутся неблагоприятными. Если же присмотреться, то так ли уж они неблагоприятны для лучшего?»

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Чтобы научиться делать выбор в пользу лучшего, рекомендуем вам посмотреть пять фильмов, которые заставляют думать шире и действовать решительнее. Ведь лучшее порой – результат пройденного и осмысленного худшего. В философском смысле.

«Однажды», 2007, Ирландия, реж. Джон Карни

Он чинит пылесосы, она убирает богатые дома в Дублине. Но кто сказал, что эти двое не могут стать отличным стартом друг для друга?

Ирландское кино «Однажды» специфично своими диалогами и логикой поступков. Герои не сразу нашли общий язык, однако позже выяснилось, что он мечтает о музыкальной карьере и славе, а она — о пианино. Когда два человека объединяются, это обязательно приведёт к чему-то новому. И вовсе необязательно, что это будет любовь. Общие мечты и цели тоже связывают, они создают новые ресурсы и превращают то, что казалось нереальным вчера, в реальность сегодня. Такая реальность зрителю придётся по душе.

В фильме много песен и музыки. Вам могут понравиться абсолютно все композиции. Напомню, это Ирландия, а не степенная Англия. Это Дублин, а не Лондон. Значит, не удивляйтесь характерной атмосфере и городскому пейзажу. Такая, знаете ли, сохранившаяся до наших дней немноголюдная Европа без намёка на высотные здания с современными вывесками.

Возрастные ограничения: 16+

«Невиновен», 2019, Россия, реж. Андзор Емкужев

Фильм производит глубокое впечатление. В первую очередь историей, которая продумана до мелочей.

Она посвящена тому, что в любом межличностном конфликте кто-то должен остановиться. Тот, у кого окажется больше силы воли. В кино этим сильным человеком оказалась мать убитого молодого человека. А потом выясняется, что у виновного парня своё несчастье — ещё в детстве убили его родителей, и горечь утраты озлобила его на долгие годы.

Наверное, у матери есть особое право прощать или не прощать. В этом её власть. Но ни одна мать не захочет когда-либо воспользоваться этим правом, потому что помилование, тем более виновного в гибели её ребёнка, — это против её природы.

Фильм очень хорош с точки зрения режиссёрских находок. Сцена прощения, на мой взгляд, заслуживает «Оскара». Кроме того, в картине достаточно широко раскрыто несколько тем, в рамках которых человеку порой трудно сделать выбор, тем более выбор в пользу лучшего.

Возрастные ограничения: 16+

«Атлантика», 2019, Сенегал, реж. Мати Диоп

В отзывах этот фильм разнесли в пух и прах. Но его стоит посмотреть по одной причине. Общественный договор, или что бывает, когда он нарушается. В сенегальском кино «Атлантика» хорошо показано, что мерилом любого общественного договора выступают деньги. Если у тебя они есть, значит, ты преодолеешь океан без проблем на самолёте. А если нет, то остаётся лодка, которая с большой вероятностью перевернётся.

Если средства всё же есть, то ты можешь выбирать, с кем сочетаться браком. Если нет, то приходится соглашаться на унизительную процедуру проверки невинности. Если, опять же, у тебя есть деньги, то местные стражи порядка к тебе относятся с уважением, а если их нет, то держат в участке, чтобы при помощи тебя поймать другого человека. И так во всём.

Это кино сняла женщина — Мати Диоп. Оператором выступила тоже женщина — Клер Матон. Как вы понимаете, музыку к кино написала также женщина — Фатима Аль-Кадири. Но «Атлантика» — не женское кино, хотя женщин-актрис в картине большинство. Любой зритель может примерить свою жизнь к сюжету фильма и с точностью определить, есть ли у него самого выбор, а также в какой степени он берёт ответственность за своё благополучие.

Сенегальский кинематограф практичен, насколько это вообще возможно. На фоне красивых видов океана зритель чувствует правду жизни, которая тонко передаётся через местные верования. Эти верования, если присмотреться, — настоящая трансляция решений, которые сегодня закреплены или должны быть закреплены вполне осязаемым законом.

Возрастные ограничения: 16+

«Снег», 2008, Босния и Герцеговина, реж. Айда Бегич

Трудно спорить, когда все правы. Кто-то считает счастьем жить в своём доме в оторванном от жизни селе. Кто-то, наоборот, ищет счастье для детей в городе.

Кто-то хочет купить всё село для прибыльного строительства, а кто-то, наоборот, надеется накормить за счёт села половину Боснии. Босния и Герцеговина — страна с ещё не высохшими слезами. А село Славно из фильма «Снег» – настоящее бабье царство. Вот только царство это не из соображений матриархата, а потому что мужья и сыновья остались на войне. Много серьёзных вопросов подняла режиссёр Айда Бегич.

Например, что есть хорошая жизнь? Простой вопрос, но как же сложно на него ответить. «Раньше мы хорошо жили», — говорит одна из героинь. И дальше описывает обычное будничное утро с мужем. Такое утро у каждого из нас, но как часто мы осознаём, что в данный момент времени проживаем хорошую жизнь? Просыпаемся утром, варим кофе, включаем телевизор, собираемся на работу…

Хорошая жизнь – не только про то, что нас окружает, и не только про налаженный быт. Но также это про нас самих. Счастливы ли мы? А если нет, то что нам мешает стать счастливыми? Может быть, в иных условиях мы изменили бы отношение к надоевшим вещам и людям, но, пока они нас раздражают, мы несчастливы.

Боснийское кино отлично показало — человек становится счастливым только тогда, когда начинает ценить то, что может хотя бы теоретически потерять. Ценить то, что имеешь — большое искусство. Счастьем может быть что угодно, даже такая мелочь, как ежедневный просмотр телевизора по утрам или первый снег в году.

Возрастные ограничения: 16+

«4 месяца, 3 недели и 2 дня», 2007, Румыния, реж. Кристиан Мунджиу

Румыния, 1987 год. Последние годы правления Николаэ Чаушеску. Что мы знаем о том времени, через которое прошли румыны? Только сухие факты из учебника истории, уместившиеся в двух строчках. Но что, если ад из того времени почувствовать на примере обычных девушек, гинеколога, молодого человека, его семьи и многих других людей, которые, по сути, друг с другом не связаны?

В центре фильма – нежелательная беременность студентки. Она не хочет ребёнка, но аборты в стране запрещены. Для неё это большой риск, но ещё больше рискует даже не она и не гинеколог, а подруга, которая оказалась в водовороте событий случайно.

На фоне подруги все остальные герои не важны. Её решения поражают. Уж вы точно не пойдёте на это ради подруги или друга, какой бы она или он близкими ни были.

Этот фильм не только о Румынии и времени Чаушеску. Этот фильм о той паутине, в которую можно попасть в любую минуту. Даже если выпутаться из неё достойно, всё равно на душе останется осадок. Не грязи, но боли. Хотя грязи – тоже, но это грязь другого рода. Из категории самопожертвования, ценность которого жертва обстоятельств, а именно беременная студентка, всё равно не поймёт. Хотя смотря кто жертва.

Фильм не тяжёлый, но поднимает серьёзную тему. Если я о нём помню больше 10 лет и у меня всё равно возникает желание его пересмотреть ещё раз, значит, режиссёр Кристиан Мунджиу блестяще достиг своей цели.