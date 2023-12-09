Почему Бурунов подрался с подростком в «Слове пацана»

Российский актер Сергей Бурунов избил «подростка» в сериале «Слово пацана». Что об этом известно, за что, что сказал «пострадавший»?

© Кадр из сериала "Слово пацана"

За что Бурунов избил подростка в «Слове пацана»

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На съемках «Слова пацана» актеру Рузилю Минекаеву, сыгравшему Маратика, младшего брата Вовы Адидаса, пришлось играть много сцен с драками. В одном из эпизодов его герой попал под горячую руку отца, роль которого исполнил Сергей Бурунов.

«Я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил, все же в этом плане был аккуратен. А все остальное прилетало будь здоров», — рассказала Минекаев в интервью порталу «Кинопоиск».

Актер думает, что во время съемок этой сцены Бурунов волновался. Минекаев отметил, что у него было не много смен вместе с артистом, поэтому они особо не успели пообщаться и обсудить будущие сцены. Из-за этого обоим пришлось подстраиваться по ситуации.

О какой серии «Слова пацана» идет речь

Драка Бурунова и Минекаева произошла в третьей серии. Отца Марата вызывают в школу, где он узнает, что сын ограбил учительницу английского языка, украв у нее меховую шапку. Придя домой, родитель приходит в ярость и жестоко избивает отпрыска.

После этого отец захотел увезти Марата к тете в Набережные Челны. Провернуть это почти удается, однако Марат по пути к родственнице умудряется сбежать из автомобиля.

Когда выйдет новая серия «Слова пацана»

Седьмой эпизод сериала выйдет 14 декабря 2023 года. Всего в проекте восемь серий — последняя выйдет 21 декабря. Недавно в Сети появились снимки со съемок финальной сцены сериала.

На днях вышла 6-я серия картины. После драки в кафе Вова Адидас призывает своих людей готовиться к столкновению и заставляет их усиленно тренироваться. Члены группировки отказываются контактировать с Айгуль, узнав об изнасиловании. Они предупреждают Марата, что его сделают «чушпаном», если он не перестанет общаться с возлюбленной.

Андрей Пальто узнает, что милиция поджидает Адидаса в зале, доме и подвале, и предупреждает его. Лидер группировки пережидает засаду в общежитии вместе с медсестрой, за которой он ухаживает.

В конце серии Айгуль поднимается на окно и смотрит вдаль. На этом эпизод заканчивается.

Как может закончиться сериал «Слово пацана»

Сериал снят по одноименной книге Роберта Гареева, рассказывающей о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «владение» районами.

Писатель, обсуждая финал картины, опубликовал общее фото с исполнителем роли Пальто Леоном Кемстачом, а также видеоролик с мнением фаната сериала.

«Я же знаю из книги, что с Пальто случилось, он ведь, по-моему, Роберт Гараев, автор книги», — сказал поклонник.