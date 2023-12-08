Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон сыграют в фильме «Нюрнберг»

Издание Variety сообщило, что Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон исполнят ключевые роли в «Нюрнберге» — фильме о суде над руководством нацистской Германии.

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В основу предстоящей картины ляжет книга журналиста Джека Эль-Хая под названием «Нацист и психиатр». Съемки начнутся в феврале 2024 года в Венгрии. Если планы не изменятся, фильм начнут снимать в этом месяце.

Номинанты на премию «Оскар» Дариуш Вольски и Ева Стюарт выступят в качестве оператора-постановщика и художника-постановщика соответственно, а лауреат премии «Эмми» Джон Папсидера будет отвечать за кастинг.

Кроу исполнит роль главы люфтваффе Германа Геринга. Малек сыграет психиатра Дугласа Келли, а Шеннон — Роберта Джексона, обвинителя от США.