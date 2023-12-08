«Слово пацана» стало самым популярным сериалом в Рунете за ноябрь

"Кинопоиск" провел исследование интереса россиян к зарубежным и отечественным сериалам в ноябре. Результаты доступны на сайте "Кинопоиска".

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Индекс "Кинопоиск Pro" основывается на данных поисковых систем "Яндекс" и Google и измеряет популярность и российских, и зарубежных сериалов вне зависимости от платформы, на которой он вышел.

"Кинопоиск" выяснил, что в ноябре 2023 года впервые почти половину топа самых популярных проектов заняли отечественные сериалы, а на верхушке рейтинга — сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Слово пацана" стало не только самым популярным сериалом за ноябрь, но и за всю историю наблюдений "Кинопоиск Pro". Раньше этот рекорд принадлежал "Игре в кальмара", но, согласно статистике, "Слово пацана" вызвало почти вдвое больше интереса у российской публики, чем корейский триллер. Российский сериал также стал в пять раз популярнее турецкого "Зимородка", который в топе занял второе место и держится в рейтинге уже полгода.

В топ-10 также вошли сериалы "Зимородок" (Турция), "Жизнь по вызову" (РФ), "Реальные пацаны" (РФ), "Рик и Морти" (США), "Атака титанов" (Япония), "Скорая помощь" (РФ), "Плакса" (РФ), "Мама будет против" (РФ) и "Екатерина" (РФ).