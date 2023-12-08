Ходченкова сыграла главную роль в сайфай-комедии "Мама из прошлого"

Светлана Ходченкова, одна из самых популярных и востребованных современных российских актрис, сыграла главную роль в фантастической комедии "Мама из прошлого". Экранный партнер артистки - Константин Крюков.

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Режиссер и сопродюсер - Анна Курбатова, сценаристка "Бальзаковского возраста" и "Следа Пираньи". Сценарием комедии занимался Александр Пронин ("Марш Турецкого", "Жиза").

Как следует из обнародованного "Кинопоиском" синопсиса, по центру темпорального полотна - семнадцатилетняя Ольга, решившая избавиться от нежелательной беременности, которая переносится из 2005 в 2024 год и оказывается в теле себя - "тридцатишестилетней матери-одиночки".

"Как будто директор школы Ольга Васильевна Глаголина напрочь забыла всё, что произошло с ней за последние девятнадцать лет, и ведет себя теперь, как семнадцатилетняя оторва из начала двухтысячных", - изложено.

Ольга мечтает вернуться под мамино крыло и продолжать наслаждаться беззаботной юностью, но застревает в 2024-м. Где с ролью Ольги Васильевны Глаголиной, строгого директора и властной матери одиннадцатиклассника Ивана, явно не справляется.

Иван же, лишившись материнского контроля, получает возможность реализовать свои самые смелые мечты… но тут выясняется, что кто-то же должен теперь взять на себя груз ответственности за семью, пока не стало совсем поздно.