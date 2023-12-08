"Буратино" режиссера Волошина экранизируют в жанре мюзикла

"Мне кажется, сейчас, <...> когда новое российское кино уже очень активно развивается, стало понятно, что мы обращаемся к тому, что является "ДНК наших родителей", нас самих, чтобы потом это переосмыслить. И с точки зрения технологий, и что не менее важно, драматургии, с точки зрения современного отношения к герою, каких-то важных для него ценностей, вещей, изменений и так далее. Поэтому нам здесь все-таки очень симпатично, что это антураж необычный для того, что мы считаем русской или советской классической сказкой. Это средиземноморский город, конец XIX века, нам кажется, это то, что мы сегодня можем сделать максимально интересно для очень широкой семейной аудитории", - сказал он.