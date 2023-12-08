Вышел психологический триллер «Оставь мир позади»

8 декабря на Netflix состоялась премьера психологического триллера «Оставь мир позади». Лента основана на одноимённом романе Румаана Алама и уже доступна с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

По сюжету фильма семейная пара отправляется на отдых, который быстро прерывается событиями в мире — владельцы арендованного ими жилья возвращаются и рассказывают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа. Оказывается, в деле замешаны хакеры, которые провели масштабную кибератаку, погрузившую всю страну в хаос.