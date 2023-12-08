7 новогодних фильмов для взрослых

Новый год — это время, когда даже в киномире мы ищем что-то особенное, что добавит волшебства в наш праздничный отдых, особенно, если просмотр «Один дома» уже не увлекает.

© Кадр из фильма "Рождество"

Подборкой рождественских фильмов для взрослых с «Клопс» поделился главный редактор онлайн-издания «После Титров» Роман Ковалев.

Видео дня

1. «Рождество, опять» («Christmas, Again», 2014) 18+

Режиссёр Чарльз Покел

Клопс.Ru

Скромная и реалистическая драма про кризис личности в канун рождественских праздников. Может показаться, что это слишком грустная лента для просмотра 31 декабря, но и зритель не всегда подходит к встрече Нового года в прекрасном настроении, а значит, свою аудиторию фильм найдёт.

За несколько дней до Рождества продавец ёлок Ноэл находит в парке девушку, потерявшую сознание. Эта встреча не то чтобы чудо, но событие, которое способно вернуть парню желание жить.

2. «Рождество» («The Night Before», 2015) 18+

Режиссёр Джонатан Левин

Клопс.Ru

В мире снято не так много отвязных комедий о новогодних праздниках, и фильм Джонатана Левина с Джозефом Гордоном-Левиттом, Сетом Рогеном и Энтони Маки был создан, чтобы исправить это недоразумение!

В комедийной ленте рассказывается о приключениях старых друзей, которые решили найти лучшую вечеринку Нью-Йорка и, разумеется, попали в череду уморительных и не очень ситуаций.

3. «Жестокая ночь» («Violent Night», 2022)

Режиссёр Томми Виркола

Клопс.Ru

Прошлогодний новогодний блокбастер с Дэвидом Харбором показал, что интерес к рождественскому кино не угасает, а при должном креативном подходе можно развлечь зрителя не традиционными, а куда более изощрёнными и брутальными методами.

Преступники берут в заложники богатую семью, а спасать их призван харизматичный и бескомпромиссный Санта, которого по волшебной рации вызывает юная дочь. Старик готов прийти на помощь, а также избавиться от бандитов самыми изобретательными способами и неожиданными подручными средствами.

4. «Тихая ночь, смертельная ночь» («Silent Night, Deadly Night», 1984)

Режиссёр Чарльз Е. Селлер мл.

Клопс.Ru

Классический рождественский хоррор, который демонстрирует то, каким пугающим может быть этот праздник, если с ним связаны не самые привычные ассоциации.

Обычная семья (мать, отец и их дети) навещает болеющего дедушку. Пока родители общаются с врачом, их сын Билли остаётся наедине со стариком, рассказывающим ужасы про Санта-Клауса. Когда семья возвращается домой, на них нападает грабитель в костюме Санты. У парня появляется психологическая травма, паническая боязнь Рождества и старика с белой бородой. А это уже повод съехать с катушек!

5. «Санта на продажу» («Rare Exports», 2010) 16+

Режиссёр Ялмари Хеландер

Клопс.Ru

Скандинавские кинематографисты отличаются своеобразным чувством юмора. Комедийный хоррор «Санта на продажу» – прекрасное тому подтверждение.

Если верить древним преданиям, Санта Клаус – это не старый добрячок, который ездит на оленьей упряжке и раздаёт подарки, а самое что ни на есть демоническое существо, наказывающее непослушных детей и способное превратить Рождество в сущий кошмар. И благодаря экспедиции в горах Лапландии местные жители вскоре ощутят это на себе.

6. «Поцелуй навылет» («Kiss Kiss Bang Bang», 2005) 16+

Режиссёр Шейн Блэк

Клопс.Ru

Один из самых стильных рождественских фильмов Голливуда с ломающим четвёртую стену Робертом Дауни-младшим, сексуальной Мишель Монахэн и лихо закрученным сюжетом, который увлекает с первых минут и до финальных титров и ловко обыгрывает десятки жанровых штампов.

Вор и пройдоха по имени Гарри, спасаясь от полиции, случайно попадает на пробы в кино, которые не менее случайно проходит. Водоворот событий приводит к тому, что Гарри участвует в настоящем запутанном расследовании в качестве детектива!

7. «Рождественская сказка» («Un conte de Noël», 2008) 16+

Режиссёр Арно Деплешен

Клопс.Ru

Во многом типичный для режиссёра Арно Деплешена фильм, где все что-то постоянно говорят, но в антураже семейного рождественского вечера и с Катрин Денёв в главной роли.