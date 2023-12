Дэниэл Крейг и Шарлиз Терон сыграют в фильме "Деньги на двоих"

Голливудские звёзды Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Дэниэл Крейг («Достать ножи») нашли себе новый совместный проект. Актёры сыграют в фильме Two for the Money («Деньги на двоих»), даты премьеры у ленты пока нет.