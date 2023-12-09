Стало известно, когда начнутся съемки пятого сезона «Очень странных дел»

Как сообщает издание Deadline, съёмки пятого и финального сезона «Очень странных дел» стартуют уже в январе. Сценарий продолжения готов, а производство может начаться 5 января с теоретической задержкой до 8-го числа.

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Съёмки сериала вновь пройдут в Атланте, штат Джорджия. В ближайшие недели основной актёрский состав соберётся вместе для того, чтобы прочитать сценарий финального сезона за одним большим столом. После этого каст отправится на новогодние каникулы и вернётся уже в первых числах января.