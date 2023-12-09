СМИ: Постельная сцена в фильме «Не могу сказать «прощай» не была игровой

Спустя 40 лет после выхода на экраны советского кинофильма «Не могу сказать «прощай» выяснилось, что постельная сцена в нем была вовсе не игровой. Об этом рассказала «Киноафиша».

Актер Сергей Варчук позволял себе лишнее на съемочной площадке. Он под предлогом придания большей правдоподобности постельной сцене во время съемки под одеялом якобы прижимал к себе актрису Татьяну Паркину, которая в фильме играла его жену.

Такое поведение актера не устраивало как Паркину, так и режиссера фильма Бориса Дурова. Постановщику приходилось повышать голос на Варчука всякий раз, когда руки актера оказывались не на том месте. Это значительно осложнило съемки, в особенности работу Татьяны Паркиной, сообщает «Киноафиша».