Выйдет ли «Дюна 3»: режиссер раскрыл статус фильма

Режиссер Дени Вильнев в рамках новой пресс-конференции заявил, что уже заканчивает работу над сценарием фильма «Дюна 3». До премьеры второй части еще полгода, но у постановщика изначально были планы снять трилогию.

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История пишется прямо сейчас, она еще не завершена, но почти готова. Доработка займет немного времени, - Дени Вильнев.

Официально Warner Bros. еще не дала «добро» на съемки третьей «Дюны». Судя по всему, кинокомпания будет ориентироваться на кассовый успех сиквела. Вильнев также отметил, что третья часть должна стать адаптацией романа «Мессия Дюны», повествующем о взрослом Поле Атрейдесе.